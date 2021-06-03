شكرا لمتابعة خبر عن أماكن الحجر المؤسسي المعتمدة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة السياحة، عن إطلاق منصة رقمية تحتوي على بيانات المنشآت الفندقية المرخصة للعمل في الحجر المؤسسي، فيما قامت هيئة الطيران المدني بتعميمها على شركات الطيران.

وأصدر الطيران المدني قرار بشركات الطيران العاملة في المملكة بالتعاقد مع هذه المنشآت، والتكفل بعملية نقل المسافرين إلى المحاجر الصحية.

ويذكر أن المنصة تحتوي على أسماء مراكز الحجر المؤسسي الموجودة في مختلف أنحاء المملكة، ومنها الرياض والقصيم وجدة وتبوك والمدينة المنورة.

ويمكنك الإطلاع على أسماء أماكن الحجر المؤسسي المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة السياحة.