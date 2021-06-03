شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أن حالة المقيم على تطبيق "توكلنا" مصاب متعافي، لا يطبق عليه الحجر المؤسسي عند عودته عبر المنافذ الجوية، شرط أن يكون تاريخ التعافي لا يزيد عن 6 أشهر.

وفي سياق متصل، ذكرت أن القادم عبر المنافذ الجوية والمحصن بجرعتين، يجب عليه أن يثبت أنه محصن حتى يتم استثناؤه من الحجر المؤسسي، وذلك من خلال تقديم المتطلبات التي وضعتها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.