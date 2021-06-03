شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 580 مستفيد من الدورات التدريبية التي قدمها مجمع إرادة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

قدم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال الأشهر الثلاثة الماضية 15 دورة تدريبية في عدة مجالات مختلفة لأكثر من 580 متدرب ومستفيد ، حيث تنوعت الدورات والمدربين بين التخصصية والتأهيلية الموجهة للعاملين من الممارسين الصحيين والإداريين حسب التخصصات الفنية والمهنية والإدارية.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج التدريبي الذي يساهم في تحسين وتطوير بيئة العمل من العاملين ولما له من أثر في تحفيزهم نحو الإنتاجية وتقديم الخدمات المناسبة للمراجعين والمستفيدين.