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تأمين كورونا للسفر لا يعفي من تلقيح الشريحة فوق 18 عامًا

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الرياض - محمد عبدالله - «التعاونية»: يشمل عدة سفريات خلال 30 يومًا..

قالت الشركة التعاونية للتأمين، إن تأمين للسفر لا يعفي من أخذ اللقاح لمن هم فوق 18 عامًا، مشيرة  إلى أنه يشمل عدة سفريات شرط أن تكون خلال مدته البالغة 30 يومًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للشركة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التأمين إلزامي للفئات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولا يعفي عن أخذ اللقاح للفئات الأكبر من 18 سنة، حسب توجيهات الجهات المختصة».

وأضافت الشركة أن تأمين كورونا للسفر مدته 30 يومًا، وأنه متعدد السفرات، وليس خاصًا بسفرية واحدة فقط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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