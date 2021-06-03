تأمين كورونا للسفر لا يعفي من تلقيح الشريحة فوق 18 عامًا

قالت الشركة التعاونية للتأمين، إن تأمين كورونا للسفر لا يعفي من أخذ اللقاح لمن هم فوق 18 عامًا، مشيرة إلى أنه يشمل عدة سفريات شرط أن تكون خلال مدته البالغة 30 يومًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للشركة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التأمين إلزامي للفئات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولا يعفي عن أخذ اللقاح للفئات الأكبر من 18 سنة، حسب توجيهات الجهات المختصة».

وأضافت الشركة أن تأمين كورونا للسفر مدته 30 يومًا، وأنه متعدد السفرات، وليس خاصًا بسفرية واحدة فقط.