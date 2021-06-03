«سبب حيوي» يعيد الراغبين في دخول السعودية للبلدان القادمين منها

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية)، الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالنسبة للمسافرين، مشيرة إلى أنه في حال عدم صحة الوثائق الصحية ستتم إعادة المسافر إلى البلد القادم منه.

وذكرت وقاية- عبر تويتر- أنه يجب على الناقلات الجوية عدم السماح بالمغادرة إلى المملكة في حال عدم استيفاء الاشتراطات.

وتابعت (وقاية) أنه إذا ثبت عند الوصول إلى منافذ المملكة الجوية، عدم صحة الوثائق المقدمة فستتم إعادة المسافر إلى الجهة التي قدم منها.

وأضافت أنه سيتم التحقق من التزام جميع المسافرين بهذه الاشتراطات من قبل الناقلات الجوية قبل الصعود إلى رحلة المغادرة إلى المملكة، كما سيتم التحقق عند الوصول إلى المنافذ الجوية في المملكة.