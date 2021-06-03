وزارة الصحة: ثاني جرعات كورونا من «لقاح مختلف» يكمل التحصين

أوضحت وزارة الصحة أن حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن لقاح الجرعة الأولى، لا يستدعي إعادة التطعيم، ويعتبر الشخص –حينها- مكتمل التحصين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «المعمول به هو أن تكون الجرعتان من نفس اللقاح».

وتابعت الوزارة «ولكن حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح مختلف، لا يستدعي إعادة التطعيم، ويعتبر مكتمل التحصين».

وقال المواطن في استفساره: «من أخذ الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، هل الجرعة الثانية تكون من نفس اللقاح أو من لقاح فايزر؟».