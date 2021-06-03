تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط أحد «أرباب السوابق» في حفر الباطن

تكشفت تفاصيل جديدة عن عملية القبض على أحد المطلوبين أمنيًا في حفر الباطن، التي احتوت على تفاصيل مثيرة على غرار ما يحدث في الأفلام السينمائية، من مطاردات وهروب الجاني وتحصنه في أحد المنازل ثم القبض عليه ثانية.

وأوضح «سناب الداخلية» أن الجهات الأمينة في حفر الباطن قامت بالقبض على احد أرباب السوابق، مضيفة أنه عقب تحرك مركبة الدورية الأمنية والجاني بداخلها، قامت مركبة أخرى بالاصطدام بها بشكل متعمد.

وأضافت الداخلية أن الجاني تمكن من القفز من مركبة الدورية الأمنية وهي في حالة سير، ما نتج عنه إصابته بعدة إصابات، ولجوئه لأحد المنازل المجاورة للتحصن به.

وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط الجاني للمرة الثانية وعلاج إصابته والتحفظ على قائد المركبة الذي اصطدم متعمدًا بدورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

والجاني هو مواطن أربعيني، ارتكب عدة جرائم منها إطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال منها سرقة خمس سيارات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال