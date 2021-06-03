السعودية | هيئة المهندسين تدشّن خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية

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دشنت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور وكيل وكالة شؤون تصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، ويأتي التدشين لحرص هيئة المهندسين على تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن الهيئة تعمل على تحسين خدماتها الرقمية، بهدف تسهيل رحلة الحصول على الخدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية عدداً من الخدمات أبرزها، إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط، وذلك عبر منصة “ممارس” خلال 60 ثانية فقط.

وبين المهندس الشمري أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الإلكترونية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.