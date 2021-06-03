قائمة بدرجات الحرارة المسجلة فجرًا في 28 محطة بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

درجات الحرارة عالمياً:

كما نشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، حيث تصدرت الكويت القائمة كأشد دولة في درجة الحرارة، وبلغت يوم أمس 50 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، نجران).



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