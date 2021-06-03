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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية وقد تثير بعض #الغبار.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات".
وتابع: "في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام".
وأردف: "تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية".
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 10:33 AM
قال: في مثل هذه الأيام يبدأ موسم الرياح الشمالية المؤثرة على الخليج العربيبماذا تعرف الموجة الحارة؟.. "المسند" عن "طقس اليوم": "بوارح" وغبار
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية وقد تثير بعض #الغبار.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تكون الرياح شرقية حارة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات".
وتابع: "في مثل هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام".
وأردف: "تعرف الموجة الحارة، عندما ترتفع درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن المتوسط السنوي لمدة 5 أيام متتالية".
، بماذا تعرف الموجة الحارة؟.. "المسند" عن "طقس اليوم": "بوارح" وغبار ،
المصدر : الخليج 365
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