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تَمَكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ مصاب يعاني من بتر غير كامل لعدد من أصابع اليد؛ حيث تَبَيّن بعد معاينة الحالة، أن الإصابة تسببت له في بتر شبه كليّ لسلاميات إصبعَيْ اليد اليمنى "السبابة والوسطى"، مع تفتت في العظام وقطع في الأوتار.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت 3 ساعات، جرى خلالها تثبيت الكسور وتنظيف وإصلاح الأوتار المتقطعة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعته بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.فريق طبي مستشفى حفر الباطن المركزي
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 10:26 AM
خلال جراحة دقيقة استمرت 3 ساعات جرى خلالها تثبيت الكسورمستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
تَمَكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ مصاب يعاني من بتر غير كامل لعدد من أصابع اليد؛ حيث تَبَيّن بعد معاينة الحالة، أن الإصابة تسببت له في بتر شبه كليّ لسلاميات إصبعَيْ اليد اليمنى "السبابة والوسطى"، مع تفتت في العظام وقطع في الأوتار.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت 3 ساعات، جرى خلالها تثبيت الكسور وتنظيف وإصلاح الأوتار المتقطعة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعته بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.
، مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب ،
المصدر : الخليج 365
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