، مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جراحة دقيقة استمرت 3 ساعات جرى خلالها تثبيت الكسور

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ مصاب يعاني من بتر غير كامل لعدد من أصابع اليد؛ حيث تَبَيّن بعد معاينة الحالة، أن الإصابة تسببت له في بتر شبه كليّ لسلاميات إصبعَيْ اليد اليمنى "السبابة والوسطى"، مع تفتت في العظام وقطع في الأوتار.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت 3 ساعات، جرى خلالها تثبيت الكسور وتنظيف وإصلاح الأوتار المتقطعة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعته بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.فريق طبي مستشفى حفر الباطن المركزي