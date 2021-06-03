- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، منصة "حصر" الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للنظام العقاري الموحد للهيئة (نظام أملاك)؛ بهدف استكمال المرحلة الثانية من جمع بيانات ومعلومات العقارات المملوكة للدولة أو المستأجرة للجهات الحكومية؛ مما يسهم في بناء قاعدة بيانات عقارية متاحة للمنظومة الحكومية ومدعومة بخدمات الأنظمة الجيومكانية، وتوفر معلومات لحظية للوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك بيانات التعاقد، ونوع العقار، والاستخدام والتشغيل، وعكسها على الخرائط الجغرافية الذكية.
ويأتي توفير المنصة، تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية؛ للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل وميسر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدّثة عن عقارات الدولة، إضافة إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين؛ وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة.
ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصة عبر البوابة الرقمية للهيئة من خلال الرابط الإلكتروني: https://spga.gov.sa/HSR، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصة "حصر" على البريد الإلكتروني الموحد [email protected]
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 10:22 AM
عبر منصة "حصر"إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، منصة "حصر" الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للنظام العقاري الموحد للهيئة (نظام أملاك)؛ بهدف استكمال المرحلة الثانية من جمع بيانات ومعلومات العقارات المملوكة للدولة أو المستأجرة للجهات الحكومية؛ مما يسهم في بناء قاعدة بيانات عقارية متاحة للمنظومة الحكومية ومدعومة بخدمات الأنظمة الجيومكانية، وتوفر معلومات لحظية للوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك بيانات التعاقد، ونوع العقار، والاستخدام والتشغيل، وعكسها على الخرائط الجغرافية الذكية.
ويأتي توفير المنصة، تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية؛ للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل وميسر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدّثة عن عقارات الدولة، إضافة إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين؛ وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة.
ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصة عبر البوابة الرقمية للهيئة من خلال الرابط الإلكتروني: https://spga.gov.sa/HSR، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصة "حصر" على البريد الإلكتروني الموحد [email protected]
، إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المرحلة الثانية لجمع معلومات عقارات المنظومة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.