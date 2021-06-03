شكرا لمتابعة خبر عن تعاون مشترك بين جمعية المسؤولية المجتمعية وعمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وقعت جمعية المسؤولية المجتمعية، اتفاقية تعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز، ووقع الاتفاقية عن الجمعية أ. سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس الإدارة، وعن الجامعة أ.د حسن بن سعيد الزهراني عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والمشرف العام للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتدريب وتأهيل الشريحة المستهدفة من خلال برامج ودورات ودبلومات معتمدة ، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين لدعم وتعزيز مساهمة قطاع التعليم في خدمة المجتمع ، ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح البرامج والمبادرات وتعظيم أثرها في المجالات التنموية .

واشتملت المجالات الرئيسية للتعاون بين الطرفين على التخطيط، من خلال وضع خطة لحصر الاحتياج التنموي في المجالات ذات العلاقة ، وتفعيل دور خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار عمل لسد الاحتياج التنموي بناء على الأولويات الوطنية، وكذلك العمل على اعتماد حزمة من المحفزات التقديرية لتشجيع وحث القطاع التعليمي على تقديم المزيد في مجال المسؤولية الاجتماعية ، إضافة إلى دعم برامج الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز ، والتسويق لها ، ودعمها بمدربين أكفاء لممارسة خدمة المجتمع .

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات، للمشاركة في التنمية، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وسعيا من الطرفين لإحداث أثر إيجابي في المجتمع السعودي .