شكرا لمتابعة خبر عن فريق بروين التطوعي تنظم برنامج ترفيهي ( بسمتك تكفي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

نظم فريق بروين التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة يوم الثلاثاء 20/10/1442 هـ الموافق 1يونيو 2021م مبادرة برنامج ترفيهي للأطفال تحت شعار (بستمك تكفي ) لأبناء مستفيدات الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات (أيامى) برعاية ودعم مؤسسة الأوقاف المبتكرة و مشاركة الحكير تايم وتطبيق ذا شفز .

الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة و السرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم الفرحة .

و تحدث قائد فريق بروين التطوعي المستشار فيصل الشمري إن من الواجب علينا اقامه مثل هذي المبادرات وبمناسبة اليوم العالمي للطفوله تم إقامة مبادرة ( بسمتك تكفي ) فإن الأطفال شباب المستقبل وبناة الغد ، حيث تستهدف المبادرة أبناء الأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة . فهذا اللي حثنا عليه ديننا الحنيف من التكافل الاجتماعي .

كما شكر مجموعة الحكير ومؤسسة الأوقاف المبتكرة الداعمان الإستراتيجي لمبادرات وفعاليات فريق بروين التطوعي .

وقدمت ا. رنا المزعل المديرة التنفيذية لمؤسسة الأوقاف المبتكرة شكرها لإدارة فريق بروين التطوعي و مجموعة عبد المحسن الحكير ولجميع المشاركينعلى تقديم وتنظيم هذا المبادرة الاجتماعية والتي تهدف إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب أبنائنا وتحقيق هدف المشاركة المجتمعية .

و قالت المزعل نسعى في المضي قدمًا إلى كل عمل نافع ومستدام ودعم القطاع غير الربحي، وتشغيل برامجه النوعيّة، تحقيقاً لدور الأوقاف في التنمية الشاملة والمبتكرة، بما يعزز تنمية المجتمع.

كما شكرت الجمعية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات ( أيامى ) جميع الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمبادرة على ماقدموه لنجاح هذا المبادرة وتحقيق التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الحاضنة لتحقيق تنمية مستدامة لرؤية المملكة 2030