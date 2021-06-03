جانٍ يسرق سودانية بأجياد.. والأمن يضبطه ويحيله للنيابة

تمكَّنت الجهات الأمنية المختصة، ممثلة بالدوريات الأمنية بالمنطقة المركزية، من ضبط أحد الجناة أسمر البشرة، عقب سرقته مبلغ 500 ريال من مقيمة سودانية الجنسية إثر استعانتها به في حي أجياد قبل هروبه من الموقع.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "عاجل" بأنَّ مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقي بلاغًا من مقيمة سودانية الجنسية بالعقد الثالث من العمر، تؤكد في بلاغها بأنها استوقفت شابًا أسمر البشرة يعمل بدفع العربات "غير رسمي" وطلبت منه العون والمساعدة.

وأشارت في البلاغ بأنَّها منحت هذا الشاب مبلغ 500 ريال بهدف صرفها واستقطاع أجرته، ولكنَّه غافلها وهرب من الموقع بدافع السرقة، وعلى ضوء ذلك رفعت بلاغًا للجهات الأمنية المختصة، وتمَّ ضبط الجاني وتسليمه لمركز شرطة أجياد لاستكمال الإجراءات النظامية حياله، ورفع بصماته لمعرفة سجله الإجرامي قبل إحالته لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.