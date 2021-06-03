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البنتاجون: السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي

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الرياض - محمد عبدالله - أشادت بتصدي المملكة لهجمات الحوثي

أشادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بنجاحات المملكة العربية في التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وفي بيان، قال البنتاجون، إنَّ وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ، لافتًا إلى أن الحديث شهد بحث الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنَّ السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة في الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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