البنتاجون: السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي

أشادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بنجاحات المملكة العربية السعودية في التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وفي بيان، قال البنتاجون، إنَّ وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن الحديث شهد بحث الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنَّ السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة في الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس.