الحصيني عن «طقس الخميس»: أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس الخميس أجواءً من حارّة إلى حارّة جدًّا نهارًا، ومعتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجبلية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع -إن شاء الله -اليوم الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة وجنوب حائل، وأن تكون هناك أجواء من حارة لحارة جدًا نهارًا، وتميل للاعتدال ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج عدا المرتفعات الجبلية.

وأشار خبير الطقس والمناخ إلى أنَّ هناك توقعات بهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى من البحر الأحمر.