أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

صعدت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الخميس 3 يونيو 2021، مع تحول أسعار الاونصة صعودا في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.



وصعد سعر الجرام عيار 24 في المملكة مسجلا 230 ريالا (61.32 دولار). بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 201.18 ريال (53.65 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.44 ريال (45.98 دولار). وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.12 ريال (35.77 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7155 ريالا (1908 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1609.50 ريال (429.18 دولار).

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1907.8 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1916.40 دولار أول أمس الثلاثاء.

وقال دانييل بريسمان المحلل في كومرتس بنك إن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب، و"من المحتمل أن نرى بعض عمليات البيع لجني الأرباح".

وأضاف: "فتح العديد من الأطراف الفاعلة في السوق مراكز طويلة في الذهب في الأسابيع القليلة الماضية، كما يتضح من إحصائيات لجنة تداول السلع الآجلة.. لكن يبدو الآن أن البعض على الأقل من هذه المراكز أغلقت مرة أخرى، مما أدى إلى إبقاء الذهب تحت ضغط".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2837.91 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 27.69 دولار، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1182.03 دولار.