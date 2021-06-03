شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / لأول مرة .. «نزاهة» تدشن مبادرة الرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم الخميس ، أن المملكة العربية السعودية تشارك اليوم الخميس 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، تدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم (GlobE)، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا.ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض ترحيباً دولياً، إذ تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيباً بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماه بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE).