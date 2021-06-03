الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

النمر عن مزاعم تأثير لقاح كورونا مع البنج: غير صحيحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من معلومة طبية خاطئة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اللقاح والبنج:

وأوضح النمر في تغريدة له عبر تويتر، أن المعلومة المزعومة بشأن احتمالية وفاة من يتلقى اللقاح بعد أخذ أي نوع من أنواع البنج (المخدر)، وأنه يجب الانتظار لمدة 4 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

وشدد الاستشاري على أن المعلومة المتداولة غير صحيحة ولا أساس لها، في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة باستمرار من عدم تلقي أي معلومة طبية إلا من مصادر موثوقة.

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