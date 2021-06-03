- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ، التي تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية.
وقد بلغ عدد البرامج المُنَفّذة من قِبَل الإدارة 106 برامج تدريبية، يتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربًا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها؛ حيث بلغ عددهم 106 مدربين استُقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة. وقد التحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربًا من منسوبي المؤسسة.
وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه البرامج تأتي امتدادًا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود، كما أن هذه البرامج تتنوع في محتواها التدريبي واستهدافها للفئات بحسب تخصصها واحتياج الملتحقين بها؛ مما يعزز الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى الكفاءة العالية لمنفذي هذه البرامج طبقًا للمعايير التي من خلالها يتم اختيار المنفذين طمعًا في تحقيق أهداف المؤسسة ضمن رؤية المملكة 2030.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 08:44 AM
تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة المهارات العامة والتخصصية"تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ
أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ، التي تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية.
وقد بلغ عدد البرامج المُنَفّذة من قِبَل الإدارة 106 برامج تدريبية، يتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربًا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها؛ حيث بلغ عددهم 106 مدربين استُقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة. وقد التحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربًا من منسوبي المؤسسة.
وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه البرامج تأتي امتدادًا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود، كما أن هذه البرامج تتنوع في محتواها التدريبي واستهدافها للفئات بحسب تخصصها واحتياج الملتحقين بها؛ مما يعزز الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى الكفاءة العالية لمنفذي هذه البرامج طبقًا للمعايير التي من خلالها يتم اختيار المنفذين طمعًا في تحقيق أهداف المؤسسة ضمن رؤية المملكة 2030.
، "تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.