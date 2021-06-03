، الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.