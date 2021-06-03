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الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 08:30 AM

اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قالت الحكومة الهندية إنها وقّعت اتفاقًا مع شركة "بيولوجيكال- إي" المحلية؛ لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، أن اللقاح الذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجّح أن يكون متاحًا في الأشهر القليلة المقبلة.

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، الهند.. اتفاق مع شركة محلية لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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