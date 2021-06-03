، حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق؛ لقيامه بإطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50.000) ريال.
وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيًّا، تَعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.
وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 08:28 AM
من أرباب السوابق.. ارتكب جرائم اعتداء على الأموال وسرقة 5 مركبات وقطع غيارحفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق؛ لقيامه بإطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50.000) ريال.
وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيًّا، تَعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.
وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.
، حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.