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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا ورياحًا نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 08:17 AM
سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية والغربية للمملكة"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة ورياح نشطة بالشرقية والرياض ونجران
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا ورياحًا نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة ورياح نشطة بالشرقية والرياض ونجران ،
المصدر : الخليج 365
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