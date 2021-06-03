شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، نجران ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .