شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: البنج بعد تلقي اللقاح لا يؤدي للوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كذب ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، معلومة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أخذ البنج بعد تلقي لقاح كورونا

وتضمنت المعلومة تحذيراً لمن يتلقى اللقاح بألا يأخذ أي نوع من أنواع البنج، لوجود احتمالية كبيرة لوفاته، وأن على الشخص الانتظار لمدة 4 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

وأكد النمر أن المعلومة المتداولة "غير صحيحة ولا أساس لها".