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خالد النمر: البنج بعد تلقي اللقاح لا يؤدي للوفاة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كذب ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، معلومة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أخذ البنج بعد تلقي لقاح .

وتضمنت المعلومة تحذيراً لمن يتلقى اللقاح بألا يأخذ أي نوع من أنواع البنج، لوجود احتمالية كبيرة لوفاته، وأن على الشخص الانتظار لمدة 4 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

وأكد النمر أن المعلومة المتداولة "غير صحيحة ولا أساس لها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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