شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرمة، وجنوب حائل.

كما توقع الحصيني أجواءًا من حارة لحارة جداً نهارا ومعتدلة إلى تميل للإعتدال ليلاً على معظم مناطق المملكة، والخليج عدا المرتفعات الجبلية.

وأشار إلى وجود رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية، والسواحل الشمالية، والوسطى من البحر الأحمر.