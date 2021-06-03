ضبط عامل نظافة اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة

أوقفت النيابة العامة ومركز شرطة المنصور بشرطة العاصمة المقدسة عامل نظافة بالعقد الثالث من العمر؛ إثر ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلة من الجنسية النيجيرية عمرها 8 سنوات داخل حوش مهجور بحي المنصور.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» بأن غرفة العمليات الأمنية المؤحدة 911 تلقت بلاغا من والدة الطفلة تشير فيه بأن ابنتها حضرت للمنزل بحي المنصور في تمام الساعة الواحدة ظهراً وهي تبكي وملابسها عليها آثار اغتصاب.

وعند مباشرة الجهات الأمنية المختصة للبلاغ وحضور فرق من إسعاف الهلال الأحمر السعودي للموقع، اتضح أن العامل استدرج الطفلة أثناء ذهابها لبقالة بالحي وأدخلها في حوش مهجور واغتصبها.

وتم نقل الطفلة لمستشفي الولادة والأطفال للكشف عليها ومعالجتها من آثار الاغتصاب، كما تمكنت الدوريات الأمنية من القبض على الجاني وإعداد محضر ضبط بالحالة وتفاصيلها وتسليمها مركز شرطة المنصور ، ولايزال رهن التوقيف وتحويل ملف القضية لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.