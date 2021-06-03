مكة المكرمة.. الإطاحة بمواطن حرق سيارة وحطم زجاج مسجد في حي بالشرائع

حقّقت النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الشرائع مع مواطن بالعقد الثالث من العمر؛ إثر قيامه بحرق سيارة مواطنة بأحد أحياء مخططات الشرائع وتكسيره زجاج بوابة مسجد بالحي؛ مما تسبب في إزعاج أهالي الحي ومضايقتهم بشكل مستمر.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "عاجل" تلقت غرفه العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 بلاغًا من قبل مواطن يؤكّد فيه مشاهدته لجانٍ يلبس قميص نوم أسود اللون، ويقوم بحرق سيارة نوع يارس كانت متوقفة بشارع فرعي بالحي.

وباشرت مساء أمس فرق الدفاع المدني إخماد حريق المركبة، والتي تعود ملكيتها لمواطنه "نحتفظ بمعلوماتها" وتمَّ أخذ أوصاف الجاني، وكشفت المواصفات للجاني أنها متطابقة مع مواصفات الشخص الذي قام بتكسير زجاج بوابة مسجد بنفس الحي، كما أنَّ ساكني الحي ذكروا لرجال الأمن أثناء مباشرة الحالات بأنَّ هذا الشخص تسبَّب في مضايقة وإزعاج الأهالي، وسبَّب لهم قلقًا وخوفًا من تصرفاته.

وجرى التعميم على كافه الجهات الأمنية المختصة للقبض عليه، وتمكّن رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من رصد الجاني، وهو يجلس بجوار سوبر ماركت شهير، وألقي القبض عليه، وتمَّ إعداد محضر ضبط بالحالة، وتسليمها لمركز شرطة الشرائع، ولايزال الجاني موقوفًا على ذمة التحقيق، والرفع ببصماته لمعرفة سجله الإجرامي، وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص قبل إحالته للمحكمة الشرعية .