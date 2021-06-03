اخترقوا قرارات الحد من التجمعات.. «شرطة الشرقية» تضبط 35 شخصًا

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على 35 شخصًا لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.