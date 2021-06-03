شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تغلق عددا من المحلات في حي البطحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية بسوق البنقالة، ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت قناة "الإخبارية" قد عرضت تقريرا صادما عما يشهده حي البطحاء من انتشار العمالة المخالفة، وانعدام اشتراطات الأمن والسلامة، وبيع الأطعمة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي وسط القمامة.

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