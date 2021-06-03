شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتفاجأ بسعر فلكي لتذكرة الطيران للفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاجأت مواطنة بوصول سعر تذكرة الرحلة للفلبين إلى 35 ألف ريال، وذلك عندما كانت تبحث عن حجز لخادمتها.

وأوضحت المواطنة أن هذه الرحلات المتوجهة إلى العاصمة مانيلا تبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد شهر، حيث بلغت 15 ألف ريال وبعد شهرين بلغت كلفة التذكرة 8 آلاف ريال، وبعد ثلاثة أشهر وصلت إلى 7 آلاف، بحسب الوطن.

يذكر أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، منذ 17 مايو الماضي.