شكرا لمتابعة خبر عن مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز لمعالجة الانحراف الفكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس ( الأربعاء )، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، والتعاون في معالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الايجابية.