الصحة: التدخين مرتبط بثلاثة أنواع من السرطان

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتباط التدخين بثلاثة أنواع من السرطان.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «عش بصحة» على تويتر، إن الإصابة بسرطان الفم والرأس والرقبة مرتبط بالتدخين.

ونشرت وزارة الصحة دليلًا توعويًّا بشأن مخاطر التدخين، قالت فيه إن سرطان الفم والرأس والرقبة، هو مجموعة من السرطانات التي تظهر في عدة أماكن في الرأس والحق والا تشمل سرطانات الدماغ أو سرطانات العين.

وتابعت إن ذلك النوع يصيب الجيوب النفية، وداخل وخلف الأنف والحنجرة والفم بما في ذلك اللسان واللثة وسقف الفم، والجزء الخلفي من الفم والحلق (البلعوم) والشفاة والغدد اللعابية (حالات نادرة نسبيا).

يمكن مطالعة الدليل التوعوي كاملا عبر الرابط: