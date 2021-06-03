استشارية: ارتفاع حالات الإصابة الحرجة بكورونا في المملكة «مقلق»

قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، إن ارتفاع حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا بالمملكة مؤشر مقلق، معبرة عن أملها في الوصول إلى المناعة المجتمعية بالسعودية.

وأضافت «البيات»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إننا نشهد في المملكة استقرارا في منحنى الإصابات، فالحالات تعد منخفضة، لكن الأهم هو عدد الوفيات وعدد الحالات الحرجة التي زادت الأسبوع الماضي؛ فزاد المصابون من كبار السن وذوي المناعة المنخفضة، والنساء الحوامل.

وتابعت، إن حث وزارة الصحة على أخذ لقاح كورونا يأتي من المعطيات المشار إليها، ونريد الوصول إلى صفر بمعدل الوفيات والحالات الحرجة مع التوسع في أخذ اللقاح.

واستكملت «البيات»، إن احتساب نسب المنحنى يأتي بحساب عدد الوفيات الحالات الحرجة، ولدينا في المملكة 6 آلاف سرير في العناية المركزة والمشغول منها حاليًّا 1480 سريرًا.

وقالت، إن الإصابات في المملكة بالنظر لعدد السكان ليست مرتفعة لكن لدينا نظرة مستقبلية مفادها تحقيق المناعة المجتمعية للوصول إلى معدلات الصفرية في عدد الوفيات.

واختتمت: إن تحقق المناعة المجتمعية يحدث حال تلقي 70% من لحاصلين على اللقاح جرعتين منه، لكن هذا لا يمنع الحصول على جرعة واحدة لأنها تصل إلى تحقيق 50 إلى 60% من المناعة؛ ما يقلل نسب الدخول للعناية الحرجة والوفيات.