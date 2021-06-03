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بالفيديو والصور.. اختتام مناورات عسكرية بين بحرية السعودية وأمريكا

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الرياض - محمد عبدالله - في إطار تعزيز التعاون المشترك..

اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية.

#فيديو_الدفاع
اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية. pic.twitter.com/29tXJd46Ql

— وزارة الدفاع ???????? (@modgovksa) June 2, 2021
ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية.https://t.co/oBPKXI5tMP pic.twitter.com/xmzKS4bxSB

— وزارة الدفاع ???????? (@modgovksa) June 2, 2021

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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