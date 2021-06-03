بالفيديو والصور.. اختتام مناورات عسكرية بين بحرية السعودية وأمريكا

اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

#فيديو_الدفاع

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية. pic.twitter.com/29tXJd46Ql

— وزارة الدفاع ???????? (@modgovksa) June 2, 2021

ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية.https://t.co/oBPKXI5tMP pic.twitter.com/xmzKS4bxSB

— وزارة الدفاع ???????? (@modgovksa) June 2, 2021