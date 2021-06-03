أخبار السعودية اليوم.. المملكة الأولى عالميًّا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا.. و«التعليم» توجه بحصر منسوبيها المطعمين بلقاح كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 2 يونيو 2021م، منها: «التعليم» توجه بحصر منسوبيها المطعمين بلقاح كورونا ومنطقة سعودية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة عالميًّا، والمملكة الأولى عالميًّا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا.

«التعليم» توجه بحصر منسوبيها المطعمين بلقاح كورونا

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من «التعليم»، بحصر ومتابعة منسوبي الوزارة ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا.

منطقة سعودية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة عالميًّا

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الأربعاء، إن غرب منطقة مكة سجلت المركز الثاني على مستوى العالم.

المملكة الأولى عالميًّا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا".

السعودية من أكثر الدول استهدافًا «سيبرانيًا» بسبب قاعدة بياناتها الضخمة

قال المختص في الجرائم السیبرانیة والأدلة الرقمیة، الدكتور عبدالرزاق المرجان، إن المملكة مستھدفة سيبرانيا بشكل كبیر كونھا تملك بیانات ضخمة.

تراجع الشكاوى العمالية إلى النصف بعد إلغاء «الكفالة»

تراجعت الشكاوى العمالية في المملكة بنسبة 50%، بعد أسابيع من إلغاء نظام الكفالة.

المرور يطيح بـ«مغامر سناب شات» يفحط بالسيارات

أعلن المرور السعودي، الأربعاء، ضبط قائد مركبة بجدة، يستأجر سيارات ويفحط بها، وينشر مغامراته على «سناب شات».

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة إلى 14.3 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 14.3 مليون جرعة.

6 أساليب للاحتيال عبر الرسائل النصية

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أساليب الاحتيال عبر الرسائل النصية.

«هدف» يوضح شروط التسجيل في «حافز» وأسباب الخصومات

أوضح صندوق التنمية البشرية «هدف» شروط التسجيل في برنامج حافز «إعانة البحث عن عمل» و«صعوبة الحصول على عمل» للحصول على دعم مالي شهري.

حي البطحاء بالرياض.. عمالة تحوله إلى وكر للمخالفات وبيع التنباك

افتقاد للبوصلة وضرب للقوانين بعرض الحائط في حي البطحاء بالرياض، الذي لا تعترف بعض العمالة المقيمة فيه، بأي قوانين أقرتها الجهات المسؤولة، بحسب تقرير لقناة «الإخبارية».

الحرس الوطني تدشّن حملة «ممتلكات الوطن مسؤولية»

دشّنت وزارة الحرس الوطني، الأربعاء، حملة "ممتلكات الوطن مسؤولية وأمانة"، بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.

مصادر من التعليم تكشف رسوم التسجيل والفئات المعفاة

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، إلى أولياء الأمور، بضرورة تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، عبر نظام «نور».

سحب ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق غدا الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة الخميس، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

متى يُسمح بلقاح «سينوفارم» في المملكة؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن أسس اعتماد لقاحات كورونا المستجد داخل المملكة، وعدم السماح بالأخرى رغم اعتمادها في بعض دول الجوار.

الإطاحة بـ4 مقيمين سرقوا كيابل كهربائية وقواطع نحاسية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، الإطاحة بـ4 مقيمين لقيامهم بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

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