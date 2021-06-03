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الشرقية: ضبط 35 في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

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الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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