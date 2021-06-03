شكرا لقرائتكم خبر عن 30 متقاعدة في رحلة ترفيهية إلى المدينة وينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت ٣٠ متقاعدة من منسوبي جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس في رحلة ترفيهية لزيارة المدينة المنورة وينبع، وتستمر لمدة ٤ أيام، تزور فيها المتقاعدات المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وغيرها من المعالم التاريخية والتراثية بالمدينة المنورة وينبع.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القرناس إلى أن تنظيم هذه الزيارة يأتي ضمن برامج وأنشطة الجمعية التي تنظمها لمنسوبيها من المتقاعدين والمتقاعدات، مشيرا إلى أن الرحلة تم تنظيمها بإشراف ومتابعة من قبل رئيس اللجنة النسائية بالجمعية فوزية الغفيلي.

وأوضح أن تنظيم هذه الأنشطة لمنسوبي الجمعية يأتي انطلاقًا من دور الجمعية الاجتماعي، الذي يرتكز على خدمة المتقاعدين والمتقاعدات في كافة المجالات، وقال إن إدارة الجمعية تعمل على تنظيم العديد من الرحلات سواء للرجال أو السيدات، وجميع هذه الرحلات يتم تنظيمها بالتنسيق مع منسوبي الجمعية بهدف تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، مضيفًا أن هناك العديد من البرامج والأنشطة التي ستنفذها الجمعية خلال هذا العام، والتي سيتم فيها اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات الصحية التي حددتها الجهات الرقابية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.