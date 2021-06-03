شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الحكومة الذكية» لمؤسسة الري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المؤسسة العامة للري على جائزة درع الحكومة الذكية في نسختها السادسة عشرة دورة (2020م - 2021م) عن فئة العمل الحكومي عن بعد، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وهي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية.

وتهدف الجائزة إلى إبراز ما تم تقديمه من جهود خلال جائحة كورونا «كوفيد ١٩»، وتعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية الذكية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، كما تعزز الروح الإبداعية والعقول الخلاقة العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية.

تسلم الجائزة نائب رئيس المؤسسة للتطوير المؤسسي أمجد الماجد، وقال إن مشاركة المؤسسة في هذه المسابقة جاءت لإبراز الجهود التي تبذلها المؤسسة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تطوير خدماتها وضمان استمرار تقديمها لعملائها.