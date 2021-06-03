شكرا لقرائتكم خبر عن 607 آلاف مستفيد من «إرشاد» رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، تقرير شهر رمضان الماضي، والذي احتوى على عدة إنجازات كان من أبرزها: اهتداء 6 مسلمين جدد، وتنفيذ 358 برنامجًا دعويًا، وإقامة 246 محاضرة ودرسًا عن بُعد، وتنفيذ عدة مسابقات إلكترونية، وتوزيع 2000 مادة دعوية، وغيرها من البرامج الشبابية والنسائية إلكترونيًا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية المختلفة والمتنوعة خلال شهر رمضان الماضي بلغ - بحمد الله وتوفيقه - 607618 مستفيدًا.