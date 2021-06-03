شكرا لقرائتكم خبر عن «فرسان التطوع».. سواعد وطنية تتسابق في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوافد المتطوعون والمتطوعات من أبناء وبنات الوطن على المشاركة في أعمال النظافة والتأهيل بمختلف المناطق، إذ يؤكدون أن العمل التطوعي ينعكس عليهم بالإيجاب؛ كونه يرسم البسمة على وجوه الناس.

بصمة مميزةوأكد المتطوع مبارك الدوسري، أن أعمال التطوع تتم بسواعد سعودية يتسابق خلالها الجميع لتقديم الخدمة، ما يترك أثرًا مجتمعيًا مميزًا، وبصمة جميلة في نفوس الجميع.

وقال إن المتطوعين يقومون بطلاء المباني، وتشجير وإعادة تأهيل الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن إجراءات التطوع سهلة جدًا وميسرة للجميع.

مساعدة المجتمع

وأوضحت المتطوعة لولوة الزاملي «19 عامًا»، أنها تطوعت لإشغال وقت فراغها في مساعدة المجتمع، وكانت الإجراءات سهلة وميسرة، ولم تجد أي صعوبة في عملية التسجيل.

الفرحة والسرور

وذكر سعد الدوسري، أن أعمال التطوع تدخل الفرحة والسرور على الأهالي.

خدمة الوطن

وقال المتطوع مهدي بن سلمان «50 عامًا» إن أعمال التطوع مؤثرة ومميزة للغاية، وإن التطوع عمل ممتاز ينمي التعاون، ويخدم الوطن.

عمل عظيم

وأكدت المتطوعة ريوف الدوسري أنها تتعاون بشكل دائم مع إحدى الجمعيات التطوعية، وأن التطوع عمل عظيم ينعكس بالإيجاب على نفسية المتطوع ويشعره بالسعادة.