شكرا لقرائتكم خبر عن ركن توعوي وكتيبات تثقيفية في «عالمي مكافحة التدخين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلة بقطاع التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء»، العديد من الأنشطة التثقيفية والتوعوية عن مخاطر التبغ، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بحضور مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، وتحت إشراف مساعده لقطاع التنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.

اشتملت الأنشطة على إقامة ركن توعوي يحتوي على كتيبات تثقيفية عن آثار التبغ الصحية والنفسية والعصبية وعروض مرئية، إلى جانب تقديم تجربة قياس مستوى مادة أول أكسيد الكربون في الزفير لدى المدخنين عن طريق جهاز خاص، وأن النسبة الطبيعية التي يجب أن تكون بالدم تتراوح من 0 إلى

2 %، وتختلف عند المدخنين لتبدأ بنسبة 4 % فما فوق.

وتضمنت الأنشطة شاشات مرئية لعرض العديد من القصص التوعوية لتجارب المقلعين عن التبغ، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتوعيتهم بالأضرار الناتجة عن التبغ.