شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على التقيد باحترازات كورونا في إجازة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، ومن بينها ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1269 حالة مؤكدة، وتعافي 1081 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10043 حالة، منها 1489 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 452956 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 435520 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة، ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة 7393 حالة، كما تم إجراء 93209 فحوص مخبرية.

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