شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت مخالفة لتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 1634 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عن إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز «940» 23 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات.