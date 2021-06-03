شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف «احترازي» بغرفة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة رائدات الأعمال وبالتعاون مع صحة حفر الباطن لقاءً بعنوان «التعريف بالإجراءات الاحترازية اللازمة من فيروس كورونا وقت السفر»، وذلك لشرح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في السفر في أجواء آمنة وصحية.

وشهد الملتقى شرح الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط بالآخرين والاتصال بـ «973» في حال ظهور أعراض الكحة والحرارة وضيق في التنفس، بالإضافة إلى الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك عبر تغطية الفم والأنف مع الحرص على نظافة اليدين والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير، بالإضافة إلى تجنب السفر إلى الدول الموبوءة، وفي حال العودة يجب الإفصاح عن الدول التي تمت زيارتها.

وأوضحت رئيسة لجنة رائدات الأعمال بغرفة حفر الباطن، هدى الحبلاني، أن البرنامج يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الغرفة في دعم مثل هذه البرامج التي تخدم أفراد المجتمع.