شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في واشنطن تحذر المواطنين من منتحلي صفة موظفيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، المواطنين من التعامل مع أشخاص يدعون بأنهم يعملون بالسفارة ويقومون بتقديم خدمات لهم مقابل مبالغ مالية، لافتة إلى تلقيها بلاغات من مواطنين تمت سرقة أموالهم من قبل أشخاص منتحلين صفة مسؤولين رسميين.

سرقة أموال

وأوضحت السفارة أنها تقدم الخدمات للمواطنين وفق الاختصاصات المحددة في حال طلب الخدمة من المواطنين السعوديين عبر الإدارات والقنصليات التي تتبع للسفارة. داعية الجميع التأكد في حال تلقي رسائل أو اتصالات حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم.

أشخاص مجهولون

وأكد نائب رئيس البعثة سامر الخراشي لـ ”الخليج 365”، أن السفارة لا تطلب تحويل مبالغ مالية لمثل تلك الخدمات. منوها إلى أن تلك الأساليب الاحتيالية من أشخاص مجهولين يستخدمون برامج ورسائل إلكترونية توهم المتلقي لاتصالاتهم بأنها صادرة من أرقام أو حسابات السفارة. ناصحا المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها.

طرق حديثة

وأوضح الخراشي أن هناك أساليب وطرقا حديثة ومتجددة تتبعها عصابات للنصب والاحتيال على المواطنين تقوم بانتحال حسابات وأرقام وصفات مسؤولين رسميين في السفارة أو في عدد من الجهات الرسمية بالمملكة لإيهام المواطن بوجود قضايا أو مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعات عن بُعد، وأن عليهم دفع مبالغ مالية لحسابات خارج المملكة لتوثيق شهاداتهم والتصديق عليها، أو لتعديل وضعهم القانوني، أو توكيل محامٍ عن طريقهم أو غير ذلك من الأسباب الوهمية الأخرى.

خدمات مباشرة

وبيَّن أن أعمال القسم القنصلي بما في ذلك شؤون السعوديين تتسم بطبيعتها كخدمات مباشرة تقدم للمستفيدين سواءً كانوا من المواطنين السعوديين أو غير السعوديين، كما تتسم بتأثر حجم الطلب عليها بالمواسم، وحالات الطوارئ والأزمات بأنواعها، مما يفرض على السفارة والقنصليات والملحقيات الاستعداد والجاهزية الدائمة للتعامل والاستجابة مع طلبات الخدمة.