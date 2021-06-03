شكرا لقرائتكم خبر عن توعية منسوبي «البيئة» بأضرار التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، وبالتعاون مع صحة حفر الباطن محاضرة بعنوان «الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للامتناع عن التدخين 2021»، أمس في مقر المكتب بالمحافظة بحضور عدد من الموظفين.

واستهدفت المحاضرة التوعية بأضرار التدخين والتوضيح بأنه أحد الأسباب المؤدية للوفاة، حيث سجلت إحصائية حديثة وفاة 6 ملايين شخص سنويا ويتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض.