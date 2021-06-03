أمن الدولة ودارة الملك عبدالعزيز يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

تعزيز الوسطية والاعتدال:

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، والتعاون في معالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الإيجابية.



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