- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم “يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك”.. عمل فني حماسي للحرس الوطني في الحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03
يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك *** بنصير حنا أهل القرار السيادي
“يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك”.. عمل فني حماسي للحرس الوطني في الحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنتجت وزارة الحرس الوطني عملًا فنيًّا حماسيًّا يكشف جانبًا من المعنويات العالية والتضحيات التي تكون عليها قواته في الحد الجنوبي؛ دفاعًا عن أرض الوطن.
فكرة العمل:
وتدور فكرة العمل حول قصيدة يتناولها المرابطون عبر الأجهزة اللاسلكية، وجاء مطلعها:
اضرب عسى ربي يسدّد مراميك *** إن كان هم في ضلع وإلا في وادي
ركّز على الأهداف واللي بوصيك *** احرص تخلي فرصة للمعادي
يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك *** بنصير حنا أهل القرار السيادي
شارك الخبر
شارك الخبر